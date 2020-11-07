В Минздраве объяснили, почему ситуация с COVID-19 в Украине лучше, чем в Польше

Несмотря на то, что легкий сценарий прохождения второй волны заболеваемости коронавирусом уже невозможен и страна «близка к катастрофе», показатели с заболеваемостью в Украине лучше, чем в соседней Польше.

Об этом заявил в эфире «Свобода слова Савика Шустера» министр здравоохранения Максим Степанов.

Заслуга в этом, по его мнению — в вовремя введенном карантине.

«Карантин, который у нас действует даже при несоблюдении правил позволяет сегодня иметь 10 тысяч, а не 20, как в соседней Польше», — сказал Степанов.

Кроме того, карантине позволяет готовить медицинскую систему к дальнейшему увеличению числа инфицированных.

Напомним, что еще одной мерой, которая направлена на улучшение эпидемиологической ситуации, должно стать введение в Украине «карантина выходного дня», который могут ввести на следующих выходных.

Также напомним, что в Украине обновили зоны карантина в зависимости от эпидемиологической ситуации. Страну поделили на две зоны: «красную» и «оранжевую».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что с пятницы, 6 ноября, когда впервые за долгое время количество украинцев, поборовших коронавирусную инфекцию, превысило число заболевших (10 762 против 9721), в Минздраве изменили вид инфографики, добавив в нее немного позитива. Если еще накануне на инфографике указывалось количество новых случаев COVID-19, подтвержденных за сутки, то в пятницу форма подачи информации изменилась.

Фото: news.24tv.ua

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