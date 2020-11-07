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Украина

Пенсия увеличится до 300 долларов: Шмыгаль рассказал, когда ожидать увеличения доходов украинцев

4:15 7 ноября 2020
Шмыгаль Денис

Заявивший в начале октября о том, что через 15 лет Украина не сможет платить пенсии пенсионерам, премьер-министр изменил свое мнение о будущем страны и заявил, что средняя зарплата наших сограждан к 2030 году составит почти 900 долларов, а пенсия — около 300.

Об этом он заявил на презентации результатов экономического аудита государства в пятницу, 6 ноября, передает ZIK.

По словам главы правительства, увеличить заработные платы и пенсии Украине позволит двойной рост ВВП, который ожидается в течение следующих 10 лет.

«Только рынок земли за этот период может принести стране 85 млрд дополнительного ВВП. Средняя стоимость земли вырастет в пять раз за 1 гектар. Такой рост возможен — и мировой опыт тому подтверждение», — отметил Шмыгаль.

Премьер добавил, что при таком прогнозе, в Украине средняя зарплата увеличится до 890 долларов в месяц, а пенсия до 288 долларов.

Напомним, ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявляла, что пенсию в размере ниже или на уровне предела монетарной бедности получают около 80% украинских пенсионеров.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в ожидании обещанного главой Кабмина резкого увеличения доходов украинцы пока что вынуждены больше рассчитывать на «осовременивание» пенсий и марте, а также на переход с одного вида выплат на другой, что поможет им привлечь дополнительную помощь от государства.

Фото: rbc.ua

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Пенсия увеличится до 300 долларов: Шмыгаль рассказал, когда ожидать увеличения доходов украинцев

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