28.09 / 28.36 33.09 / 33.52
Киев: +8
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

"Сейчас у жены от коронавируса умирает мама": Порошенко рассказал о семейной трагедии

7:29 7 ноября 2020
«Сейчас у жены от коронавируса умирает мама»: Порошенко рассказал о семейной трагедии

Пятый президент Петр Порошенко сделал шокирующее признание — его теща, 84-летняя Людмила Переведенцева умирает от коронавируса в больнице. Поэтому в эфире шоу «Свобода слова Савика Шустера» Порошенко не сдерживал эмоций, слушая заявления министра здравоохранения.

«У моей жены Марины сейчас в больнице от коронавируса умирает мама. Она потеряла сознание. Пойдите и скажите сейчас Марине всю эту ерунду, которую вы сейчас говорите на всю страну! Очень больно, когда ты теряешь очень близкого человека», — сказал Петр Порошенко.

Таким образом, отметил он, ему безразличны сравнения эпидситуации в Украине с Германией или Буркина-Фасо.

Напомним, сам Порошенко также серьезно переболел после инфицирования коронавирусом. 13 октября политик получил отрицательный тест на коронавирус и уже 14 октября вернулся к работе.

193

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Андраде Мишель

"Малышка на миллион": Мишель Андраде порадовала пикантной фотосессией читателей мужского журнала

«Сейчас у жены от коронавируса умирает мама»: Порошенко рассказал о семейной трагедии

"Сейчас у жены от коронавируса умирает мама": Порошенко рассказал о семейной трагедии

Слава и Дима

"Обязан жениться": Слава Каминская подогрела слухи о романе с Дмитрием Дикусаром

Джонни Депп

Конец карьере: Джонни Деппа лишили роли в третьей части фильма «Фантастические звери»

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер