"Сейчас у жены от коронавируса умирает мама": Порошенко рассказал о семейной трагедии

Пятый президент Петр Порошенко сделал шокирующее признание — его теща, 84-летняя Людмила Переведенцева умирает от коронавируса в больнице. Поэтому в эфире шоу «Свобода слова Савика Шустера» Порошенко не сдерживал эмоций, слушая заявления министра здравоохранения.

«У моей жены Марины сейчас в больнице от коронавируса умирает мама. Она потеряла сознание. Пойдите и скажите сейчас Марине всю эту ерунду, которую вы сейчас говорите на всю страну! Очень больно, когда ты теряешь очень близкого человека», — сказал Петр Порошенко.

Таким образом, отметил он, ему безразличны сравнения эпидситуации в Украине с Германией или Буркина-Фасо.

Напомним, сам Порошенко также серьезно переболел после инфицирования коронавирусом. 13 октября политик получил отрицательный тест на коронавирус и уже 14 октября вернулся к работе.

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