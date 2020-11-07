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Украина

Новый антирекорд в Украине: почти 11 тысяч заболевших коронавирусом за сутки

9:01 7 ноября 2020
Новый антирекорд в Украине: почти 11 тысяч заболевших коронавирусом за сутки

В Украине снова констатирован «коронавирусный» антирекорд — за минувшие сутки, 6 ноября, COVID-19 был подтвержден у 10746 пациентов (из них 316 детей и 519 медицинских работников). Скончались 187 инфицированных. Об этом информирует Министерство здравоохранения.

1470 человек пришлось госпитализировать, а 8685 — выздоровели.

За сутки протестировано 82327 человек (из них методом ПЦР — 51258, ИФА — 31069).

Таким образом, с начала пандемии в Украине заболели 450 934 человека, из них почти половина (204 229 человек) выздоровели, а в 8312 случаях болезнь закончилась летально.

По регионам наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания за сутки была зарегистрирована в Харьковской области (1008), Киеве (854), Житомирской (602), Хмельницкой (579) и Львовской (557) областях.

Напомним, в связи с ростом заболеваемости в Украине с понедельника, 9 ноября, будут действовать только «оранжевые» и «красные» карантинные зоны с соответствующими ограничениями.

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