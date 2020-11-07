Пункты пропуска на украинско-словацкой границе закрылись

Словакия с 9:00 7 ноября закрыла пункт пропуска «Велке Слеменце» на границе с Украиной (с украинской стороны — «Малые Сельменцы»). Также временно прекращается оформление пешеходов в пункте пропуска «Убля» (зеркальный пункт в Украине — «Малый Березный»). Об этом информирует Государственная пограничная служба.

В пункте пропуска «Вишне Немецко» (с украинской стороны — «Ужгород») пропуск лиц, которые временно или постоянно проживают на территории Словакии, будет осуществляться с 08:00 до 20:00 (по киевскому времени).

Пропуск грузового автотранспорта осуществляется без ограничений.

Со 2 ноября въезд в Словакию разрешен только гражданам, имеющим отрицательный тест на коронавирус, а с 9 ноября страна начинает проводить обязательное ИФА-тестирование граждан на границе с Украиной.

Фото Государственной пограничной службы

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