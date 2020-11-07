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Украина

Оправданного судом боевика "ДНР" таки посадили на 8 лет

11:19 7 ноября 2020
Шеврон террористического батальона

В Николаеве повторно осудили 24-летнего местного жителя, который в 2014 году вступил в ряды террористов «ДНР"-"Оплот» и в этом качестве обстреливал позиции ВСУ под населенным пунктом Еленовка.

Как сообщила прокуратура Николаевской области, в январе 2018 году Центральный районный суд Николаева признал мужчину не виновным в совершении инкриминируемого ему преступления, после чего сторона обвинения подала апелляцию.

В итоге апелляционный суд поддержал позицию Николаевской областной прокуратуры и признал экс-боевика виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 258−3 Уголового кодекса Украины («Участие в террористической группе или террористической организации»). Он приговорен к 8 годам лишения свободы.

Напомним, ранее экс-боевика «Оплота» выявили среди действующих военнослужащих ВСУ на Харьковщине. Несмотря на то, что со «спецназом» «ДНР» и батальоном «Оплот» мужчина распрощался еще в 2014 году, сейчас ему предстоит отвечать по статье об участии в террористической организации.

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