Военные подняли над Луганском огромный флаг Украины
На Луганщине воины Вооруженных Сил устроили патриотическую акцию — они отправили в направлении оккупированного Луганска Флаг Украины. Полотнище традиционно прикрепили к нескольким десяткам воздушных шаров.
Фото и видео обнародовал в своеи Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).
«Из Золотого полетел флаг Украины на Луганск. Луганск — это Украина!» — написал он.
Напомним, в сентябре в Луганск отправили патриотические листовки на черно-красных шарах.18
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