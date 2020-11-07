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Украина

Военные подняли над Луганском огромный флаг Украины

12:12 7 ноября 2020
Военные подняли над Луганском огромный флаг Украины

На Луганщине воины Вооруженных Сил устроили патриотическую акцию — они отправили в направлении оккупированного Луганска Флаг Украины. Полотнище традиционно прикрепили к нескольким десяткам воздушных шаров.

Фото и видео обнародовал в своеи Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

«Из Золотого полетел флаг Украины на Луганск. Луганск — это Украина!» — написал он.

Напомним, в сентябре в Луганск отправили патриотические листовки на черно-красных шарах.

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