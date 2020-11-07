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Украина

К главе КСУ Тупицкому нагрянули "автомайдановцы"

14:24 7 ноября 2020
Участники акции

Активисты Автомайдана устроили протест у стен дома главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого в Василькове. Целью своей акции они назвали вручение судье билета в Ростов.

Местом сбора участников «автопробега» стал стадион Лобановского в центре Киева, информирует Суспільне.

Прибыв на место, они окружили здание и вступили в стычку с правоохранителями — те препяствовали наиболее радикальными участникам зайти на территорию домовладения.

Всего в Васильков прибыли около 30 автомобилей.

В настоящее время люди жгут файеры и не собираются разъезжаться, сообщает УНН.

Напомним, в конце октября активисты заявили, что силовики избили протестующих под зданием Конституционным Судом.

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