К главе КСУ Тупицкому нагрянули "автомайдановцы"
Активисты Автомайдана устроили протест у стен дома главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого в Василькове. Целью своей акции они назвали вручение судье билета в Ростов.
Местом сбора участников «автопробега» стал стадион Лобановского в центре Киева, информирует Суспільне.
Прибыв на место, они окружили здание и вступили в стычку с правоохранителями — те препяствовали наиболее радикальными участникам зайти на территорию домовладения.
Всего в Васильков прибыли около 30 автомобилей.
В настоящее время люди жгут файеры и не собираются разъезжаться, сообщает УНН.
Напомним, в конце октября активисты заявили, что силовики избили протестующих под зданием Конституционным Судом.400
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