28.11 / 28.35 33.12 / 33.53
Киев: +10
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Жителям Закарпатья задали вопрос об Украине: результаты впечатляют

14:58 7 ноября 2020
Центр Мукачево

Более половины жителей Закарпатья видят свой регион только в составе Украины, а 26% считают приемлемой контрабанду. Такие результаты социологического исследования, проведенного Фондом «Демократические инициативы имени Илька Кучерива», представили на форуме «Re: Open Zakarpattia».

«На Закарпатье люди лучше оценивают ситуацию в регионе, чем по Украине в целом — 49% считают ее благополучной. Люди считают, что улучшились дела в государстве только в двух сферах — доступности новых технологий и безвизе» — цитирует Укринформ политического аналитика Фонда «Демократические инициативы имени Илька Кучерива» Андрея Сухарину.

Он также отметил, что 37% опрошенных закарпатцев заявили о желании получить больших полномочий в составе Украины, а 26% заявили о приемлемости контрабанды.

Что касается языка обучения в школах, то за украинский высказались 50% опрошенных граждан, а 30% опрошенных заявила о необходимости обучения на языке нацменьшинств учащихся младших классов.

Исследование проводилось с 24 августа по 10 сентября 2020 года, в нем приняла участие тысяча респондентов, из которых половина из числа репрезентативной выборки жителей области (6 городов и 15 сел) и 500 представителей нацменьшинств (из венгерской, румынской, цыганской и словацкой громад Закарпатья). Погрешность опроса — 4,4%.

Напомним, в начале ноября жители одного из сел на Закарпатье попытались «отбить» задержанных пограничниками табачных контрабандистов. Они блокировали здание, куда привели пойманных нарушителей и требовали немедленно отпустить их близких.

Фото zik.ua/

1155

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Александр Колтовой

Известный российский телеведущий погиб в авиакатастрофе под Москвой

В память о Мастере: Данилко молча поделился ретро-снимком со Жванецким

В память о Мастере: Данилко молча поделился ретро-снимком со Жванецким

Александр Усик

Побитый Усиком супертяжеловес дал прогноз на бой украинца с Джошуа

Центр Мукачево

Жителям Закарпатья задали вопрос об Украине: результаты впечатляют

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер