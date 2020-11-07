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Украина

На Донбассе погиб украинский десантник

18:00 7 ноября 2020
Олег Свинарик

В субботу, 7 ноября, в зоне проведения операции Объединенных сил на Луганщине погиб десантник Свинарик Олег Олегович. Об этом в Twitter сообщил блогер Александр Колым.

Свинарик служил в 80-й аэромобильной десантно-штурмовой бригаде.

20-летний парень родом из села Арламовская Воля Мостиского района Львовской области, пишет zaxid.net.

Известно, что он погиб в 6 часов утра в районе станицы Половинкино. Обстоятельства смерти пока неизвестны.

В вечерней сводке штаба ООС сообщается, что 7 ноября на фронте соблюдался режим тишины.

«С начала текущих суток, 7 ноября, в полосах ответственности наших бригад нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников не зафиксировано. Вдоль линии разграничения наблюдается тишина», — говорится в сообщении.

Напомним, 5 ноября на опорный пункт ВСУ боевики сбросили с беспилотника гранатометный выстрел ВОГ-17. В результате атаки осколочные ранения получил украинский военный.

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