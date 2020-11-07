28.11 / 28.35 33.12 / 33.53
Киев: +8
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

"Невыразимая боль": Зеленский отреагировал на резню в его родном Кривом Роге

22:54 7 ноября 2020
Зеленский

Президент Зеленский выразил соболезнование семьям погибших жителей Кривого Рога. Он также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим от рук убийцы.

«Невыразимая боль, грусть, отчаяние, страдания. Двое убитых, есть раненые, среди них — ребенок. Это же хроника одного мирного дня в одном мирном городе.К этому точно никогда нельзя привыкнуть, но, к сожалению, в любой стране есть отбросы, которые могут просто взять и унести жизни обычных людей в выходной день на улицах города. По любым абстрактным причинам принести трагедии сразу во многие семьи. Мы должны об этом говорить откровенно и должны это остановить», — написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Он назвал сегодняшние события в Кривом Роге проявлением абсолютного терроризма.

«…именно так — это терроризм, варварский способ запугать людей. Поэтому никакого оправдания и никакого снисхождения к уродам рода человеческого», — уточнил президент.

Президент призвал силовиков реагировать жестко и сразу, как появляется хотя бы малейшее подозрение о возможном нападении.

«Безусловно, надеюсь на скорое расследование и справедливый приговор этому подонку. Верю, что именно так и будет. И искренне благодарен патрульным, которые быстро, профессионально, оперативно его задержали», — добавил Зеленский.

Напомним, сегодня в Кривом Роге от рук 37-летнего местного жителя погибли двое мужчин — отец и сын. Восемь человек были ранены, в том числе 8-летний мальчик.

129

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
мужчина

В сети показали видео с убийцей, напавшим на прохожих в Кривом Роге

Александр Колтовой

Авиакатастрофа под Москвой: момент гибели российского телеведущего попал на видео

Зеленский

"Невыразимая боль": Зеленский отреагировал на резню в его родном Кривом Роге

Александр Усик

Побитый Усиком супертяжеловес дал прогноз на бой украинца с Джошуа

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер