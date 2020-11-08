Стало известно о «президентском» разговоре Зеленского со Жванецким

Люди, которым повезло знать и общаться с Михаилом Жванецким, продолжают вспоминать интересные моменты во время таких встреч. Украинский журналист Дмитрий Гордон опубликовал в Instagram фото после концерта великого сатирика в Октябрьском дворце в марте 2019 года.

«И еще одно историческое фото. За несколько дней до выборов президента Украины мы связываем Михал Михалыча по громкой с Владимиром Зеленским. Это был очень смешной разговор…» — написал Гордон.

Главный редактор интернет-издания «Гордон» Алеся Бацман вспомнила, как Жванецкий ушел со сцены под овации — киевляне встречали и провожали его стоя.

«Помню, в тот раз он вышел к нам после концерта из гримерки, и шел он тяжелее, чем обычно. Дима спросил: «Что, Михал Михалыч, немножко устали?» Он тут же нашелся: «Димочка, ну вот видишь, голова молодая, а ножки 34-ого года выпуска! Заменить бы!», — поделилась воспоминаниями Бацман.

Она пишет, что набрала по громкой связи Владимира Зеленского. За неделю до президентских выборов Жванецкий пожелал своему коллеге победы.

«Разговор этих профессионально-остроумных людей вызвал у нас с Димой хохот, это было очень смешно, но пересказывать его, я ес-но, не буду. Ушел Гений. Ушла Эпоха. Грусть. Пусть вам там будет хорошо, дорогой Михал Михалыч», — так закончила свой пост журналистка.

Напомним, Зеленский в день смерти Михаила Жванецкого выразил соболезнования всем, кто знал его и любил.

«Как говорил Михаил Жванецкий, ничего страшного, если над тобой смеются. Значительно хуже, когда над тобой плачут. Сегодня такой горький день. Я — среди пылких поклонников силы мысли Михаила Михайловича. Его сатира стала для многих мудростью», — написал президент.

Фото Instagram/gordondmytro, РИА «Новости»

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