Выпивший Витольд Фокин попал на фото

Внучка бывшего первого заместителя главы Трехсторонней контактной группы по Донбассу Витольда Фокина Маша в Instagram опубликовала фото со своим любимым дедушкой.

На столе перед Фокиным пустой бокал. Судя по всему, Маша угостила деда красным вином. Внучка и дед улыбаются. Видно, что они хорошо общаются и понимают друг друга.

Подписчикам модели фотография понравилась.

Напомним, раньше Фокина поблагодарила своих подписчиков, которые заступились за уволенного бывшего премьера из ТКГ и высказали в его адрес слова поддержки.

Фото Instagram/mashafokina

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