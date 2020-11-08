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Украина

Украинцам вернули продажу ж/д билетов в ряд «красных» зон

15:22 8 ноября 2020
поезд

С понедельника, 9 ноября, украинцы получат возможность купить билеты на поезд на 11 ранее закрытых станциях. В том числе откроется продажа билетов с ряда станций в «красной» карантинной зоне. Об этом сообщает Укрзалізниця.

Так, будет открыта продажа билетов со станций Волосянка-Закарпатская, Великий Березный, Кострино, Перечин, Ставное, Пологи, Сарата, Кулевча, Шепетовка.

Кроме того, будут продаваться билеты со станций Ужгород и Берегово, отнесенных с 9 по 25 ноября к «красной» карантинной зоне.

Напомним, с 9 ноября введено новое зонирование Украины в зависимости от эпидемической ситуации. Идея о карантине «выходного дня» пока обсуждается и еще не утверждена.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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