Андрей Малахов в постели поддержал попавшего в скандал со сливом Дзюбу

Телеведущий Андрей Малахов своеобразно поддержал российского футболиста Артема Дзюбу, попавшего в скандал из-за слива в сеть непристойного «постельного» видео. Малахов решил в знак солидарности с Дзюбой тоже сфотографироваться в постели.

«Постель в отеле @lotte — это не футбольное поле! #дзюбалучший Держись!» — подписал свое фото Малахов.

Поддержка футболисту будет не лишней, поскольку после скандала национальная сборная России по футболу отказалась вызывать Дзюбу на текущий сбор. Главный тренер сборной РФ Станислав Черчесов заявил, что команда и Дзюба пока отдохнут друг от друга. При этом из объяснений стало понятно, что сборную скандал все же затронул, и тренер пытается минимизировать негатив от резонансного видео.

Напомним, ранее в сеть слили видео интимного характера, на котором мужчина похожий на футболиста Дзюбу, занимается самоудовлетворением во время просмотра канала «Матч ТВ» с ведущей Марией Орзул.

Фото malakhov007/Instagram

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