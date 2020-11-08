Невестка Кернеса резко высказалась о составе конфет Порошенко

Юлия Привалова, невестка Геннадия Кернеса, раскритиковала состав конфет Roshen. У Приваловой есть своя компания Yaro по производству сладостей, и бизнес-леди решила в Instagram разнести в пух и прах продукцию конкурентов.

«Мне пишут: хорошо, что вы вскрылись, теперь я не буду покупать конфеты Yaro. Ребята, если вы мыслите такими категориями, то не покупайте Yaro. Roshen есть на каждом углу, в каждом супермаркете. Фирменные красивые магазины. Вы заходите — и как в раю, как будто попадаешь в сказку. Только состав — д… мо. Но вам же ж не важно, вы же всеядные, хаваете все. Поэтому Roshen — это для вас. Вам Yaro не надо», — заявила Привалова.



Фото Yulia Privalova/Instagram

2001

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