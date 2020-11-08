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Украина

Все более холодная погода идет в Украину

20:02 8 ноября 2020
погода

В Украину идет похолодание. С 10 ноября ожидаются ночные заморозки в северных и северо-восточных областях, 12 ноября ночи станут морозными во всех регионах, за исключением юга и Закарпатья. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

9 ноября дневная температура будет держаться у отметок +7…+10 градусов. Немного теплее — до +12…+14 — будет на побережье морей.

10 ноября в северных областях днем похолодает до +5, на юге и в Закарпатье до +11−12 градусов.

11 ноября в большинстве областей +6…+8 градусов. Осадков не ожидается.

Напомним, по прогнозам Украинского гидрометцентра, с 12 ноября после прихода холодного арктического воздуха Украину ждут ночные морозы до -10 градусов.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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