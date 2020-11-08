Резников сравнил «легкость» возвращения Крыма и Донбасса

Задача по возвращению украинского контроля над Крымом может оказаться проще выполнимой, нежели восстановление контроля над Донбассом. Такое мнение высказал вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью Радио Свобода.

«История с Крымом и возвращение Крыма назад в Украину … возможно, даже более легкий вариант, потому что там не было боевых действий, как на частично оккупированном Донбассе. Меньше крови пролито», — объяснил Резников.

Напомним, на 13 ноября запланированы переговоры советников «нормандской четверки». Будет обсуждаться восстановление территориальной целостности Украины и полное прекращение огня на Донбассе. Украина уже разработала план выполнения Минских соглашений, включающий местные выборы и создание особого экономического режима.

Фото Резніков Олексій/Facebook

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