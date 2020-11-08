28.19 / 28.35 33.22 / 33.48
Киев: +7
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Жена Кернеса «заинтересовалась футболом»

21:20 8 ноября 2020
Оксана Гайсинская

Жена Геннадия Кернеса Оксана Гайсинская опубликовала в сторис сообщение о том, что с 8 ноября 2020 года заинтересовалась футболом. Это репост ходящей по Instagram шутки в связи с разгоревшимся скандалом вокруг капитана российской футбольной сборной Артема Дзюбы.

Дзюбу, напомним, отстранили от командных сборов в связи с появлением в сети известного «постельного» видео. Тренер Станислав Черчесов решил, что форварду пока лучше не появляться в команде, чтобы не провоцировать новый поток негатива.

Медиаперсоны, в свою очередь, выступили в поддержку футболиста. По их мнению, никакое видео с интимом не может быть поводом разрушать профессиональную карьеру человеку.

Фото oksanag2406/Instagram

283

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
юлия привалова

Невестка Кернеса резко высказалась о составе конфет Порошенко

пенсии

Украинкам придумали способ повысить пенсии

шульженко

Любовница Тарзана объявила обещанную «бомбу»

Артем Дзюба

Мастурбировал на камеру: в сети появилось скандальное видео с капитаном сборной России по футболу (18+)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер