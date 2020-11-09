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Украина

Кернеса зарегистрировали мэром Харькова без его личного присутствия

1:22 9 ноября 2020
Кернес Геннадий

Набравшего 60,34% голосов на выборах мэра Харькова 25 октября Геннадия Кернеса официально зарегистрировали Харьковским городским головой после подачи им необходимого заявления.

Об этом в комментарии Суспільному заявила глава Харьковской городской территориальной избирательной комиссии Ольга Мозговая.

По ее словам, в Харьковскую городскую территориальную избирательную комиссию Харьковского района Харьковской области поступило заявление «о регистрации городского головы» и приложенные к нему документы, зарегистрированное под № 1015 7 ноября 2020 года от Кернеса Геннадия Адольфовича.

«Зарегистрировать Кернеса Геннадия Адольфовича Харьковским городским председателем Харьковского района Харьковской области», — процитировала она постановление комиссии.

Также Ольга Мозговая отметила, что заявление от Кернеса о регистрации Харьковская городская территориальная избирательная комиссия получила в электронном виде с электронной подписью.

Согласно части 1 статьи 283 Избирательного кодекса Украины, такое заявление нужно было подать в течение двадцати дней со дня официального обнародования результатов выборов.

В то же время Кернес, как известно, не появлялся на публике с конца августа. У него подтвержден COVID-19 и двустороннее воспаление легких. 10 сентября он был госпитализирован в 17-ю городскую больницу, а в ночь на 17 сентября — перевезен самолетом из Харькова в Берлин на лечение в клинику «Шарите». Третьего ноября директор департамента по делам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко опроверг информацию о смерти Кернеса, распространенную анонимными телеграм-каналами.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что первый заместитель харьковского городского головы Игорь Терехов заявил о том, что Геннадий Кернес должен вернуться в Украину до 20 декабря — к первой после выборов сессии горсовета.

Фото: bbc.com/ukrainian

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