У Зеленского назвали главный рычаг давления на Россию по Донбассу

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, сравнивший «легкость» возвращения Крыма и Донбасса, уверен, что продолжение войны против Украины экономически невыгодно для России, и именно на этом должна строиться стратегия освобождения временно оккупированных боевиками территорий.

Об этом заявил в интервью «Радио Свобода».

«Я неоднократно это говорил, что для Российской Федерации продолжение ведения этой гибридной войны против Украины невыгодно, является непрагматичным. И вот в этом главная „соль“. И я считаю, что ради того, чтобы найти прагматичный выход, они будут готовы к завершению этой гибридной войны», — сказал Резников.

По его мнению, прагматическая неоправданность продолжения агрессии может стать рычагом влияния на Кремль, в том числе в переговорах по освобождению удерживаемых ими территорий.

Вице-премьер полагает, что тот маневр, который агрессор совершил в 2014 году, уже приносит ему вред, а не несет пользу.

К примеру, на РФ ложится забота по содержанию примерно 3−3,5 миллионов человек на оккупированном Донбассе, выплата им пенсий и зарплат, поддержания порядка.

«И экономически они уже не справляются сегодня, они не обеспечивают рабочие места. Даже в клиниках они не могут обеспечить нормальный уровень медицинского обслуживания людей во время пандемии», — отметил Резников.

Поэтому Кремль просто будет вынужден уйти с Донбасса, если ему предложить приемлемые условия для отступления. К примеру, передачу контроля над границей не украинским военным, а некоей миссии ОБСЕ или миротворцам ООН.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Алексей Резников указал на существенную ошибку при составлении и подписании Минских соглашений: проведение выборов указано перед передачей Украине контроля над границей. По его словам, если Кремль действительно настроен на завершение войны Донбассе, то должен понять, что придется идти на уступки и дать возможность проконтролировать границу.

Фото: fakty.com.ua

11

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter