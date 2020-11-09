Раскрыты нюансы карантина выходного дня в Украине

Карантин выходного дня, на котором настаивает Минздрав, предусматривает закрытие основных мест скопления людей с 00:00 субботы до 00:00 понедельника. Полного локдауна не будет, но массовые мероприятия на выходных придется отменить. Суть готовящихся нововведений рассказал министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.

«Мы предлагаем, чтобы в выходные работали исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции, ветеринарные аптеки», — заявил Степанов.

Согласно плану, рестораны, кафе, заведения фаст-фуд смогут работать в выходные, но не принимать посетителей, а готовить еду на вынос.

Непродуктовым магазинам и торгово-развлекательным центрам будет рекомендовано полностью закрыться на субботу-воскресенье. Также на выходных будут запрещены массовые культурно-развлекательные мероприятия.

Напомним, о готовящемся карантине выходного дня было объявлено 3 ноября. Позже в Минздраве уточнили, что решение пока не принято, концепция карантина и новые правила все еще обсуждаются.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

731

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter