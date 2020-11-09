Портников: Минские соглашения — ловушка для Москвы, которая может превратиться в ловушку для Украины

Леонид Кравчук рассчитывает, что планы закончить войну на Донбассе после новогодних праздников и в марте провести там выборы ОБСЕ согласует со всеми сторонами Трехсторонней контактной группы (ТКГ) и предложит уже на заседании 10 ноября. Тем временем планы Кравчука вызвали неоднозначную реакцию — так, парламентарии горят желанием вызвать его на ковер, а вице-премьер Резников всецело поддерживает главу украинской делегации, считая, что Россия согласится «спихнуть» Донбасс, особенно если контроль на украинско-российской границе передать не украинским военным. Насколько реалистичны предложенные украинской делегацией в ТКГ шаги по прекращению войны на Донбассе, «ФАКТАМ» рассказал политический комментатор, публицист Виталий Портников.

«Дело не в президенте Украины — дело в президенте России»

— Я считаю, что в танго должны быть два партнера, — говорит Виталий Портников. — Для того, чтобы обсуждать содержание украинских предложений, необходимо чтобы свою заинтересованность в них проявила российская сторона. Пока такой заинтересованности нет — это внутриполитический процесс, попытки людей, принимающих участие в минском процессе (и первого президента Украины Кравчука, и других украинских чиновников), продемонстрировать свою политическую активность в этом направлении. Поскольку российская сторона не проявляет интереса ни к предложениям Кравчука, ни к заявлениям других украинских чиновников, обсуждать содержание этих предложений абсолютно нецелесообразно.

Реалистичность любых заявлений, последовательность их выполнения и даже обсуждение зависит от интереса российской стороны к ним. Министр иностранных дел РФ Лавров четко сказал, что при президентстве Зеленского Россия не ожидает урегулирования донбасского кризиса. Из этого и следует исходить. Предлагаю вернуться к этому вопросу после того, как Зеленский оставит свой кабинет на Банковской. Не ранее.

— По вашему мнению, Лавров исходил из личности действующего президента или же такое мнение у руководства РФ будет при каждом главе украинского государства?

— Вопрос не в Зеленском. Как и раньше вопрос был не в Порошенко. Очевидно, что Зеленский искренне хотел бы урегулировать кризис на Донбассе — так же, как этого искренне хотел его предшественник. Дело не в президенте Украины — дело в президенте России. Пока Путин остается в Кремле, пока продолжается политический курс РФ, связанный с возвратом Украины в российскую сферу влияния (а то — и в состав территорий Российской Федерации), конфликт на Донбассе будет продолжаться в той или иной форме. На этом нужно поставить точку. Это надо принять — как человеку с онкозаболеванием надо принять, что оно у него есть. И дальше думать, как лечиться. Пока мы не примем это как данность, лечение невозможно.

— Как вы думаете, зачем Кравчук озвучивал такие тезисы, как прекращение вооруженного конфликта уже в этом году и т. п.

— Леонид Кравчук, как опытный политик, пытается демонстрировать собственную инициативность, показывать, что он принимает реальное участие в политических процессах. Он точно так же вел себя и тогда, когда был секретарем ЦК Компартии Украины, и когда был действующим президентом Украины (1991−1994 гг. — Авт.), и в дальнейшем. Демонстрация активности — это один из важных способов сохранения его в большой политике. И с годами ничего не меняется — у первого президента Кравчука большой опыт такого самосохранения.

«Преждевременно говорить о СЭЗ на Донбассе, когда все больше его жителей становятся гражданами РФ»

— Некоторые озвученные тезисы практически нереальны. Но там также есть предложение о создании СЭЗ на Донбассе после его освобождения. Чем это может обернуться для Украины?

— Не вижу смысла обговаривать сейчас конкретные действия на период после освобождения Донбасса. Сначала надо осознать, на каких условиях это освобождение состоится, в какой ситуации будет этот регион. Донбасс, который освобождают под давлением санкций, — это один Донбасс. Донбасс, который освобождается путем каких-то компромиссов между Украиной и путинской Россией (во что я лично не верю) — это иной Донбасс. Если Донбасс освобождается потому, что в самой России меняется политический курс и с Донбасса уходят российские войска и их наемники, — это еще один вариант. И есть еще много разных вариантов — промежуточных между вышеупомянутыми. Поэтому обговаривать сейчас какую-то свободную экономическую зону, в то время как все больше и больше жителей этого региона получают российские паспорта и никто не собирается оттуда выходить, слишком преждевременно. Это слишком иллюзорные планы.

— Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что кравчуковский «План совместных шагов» расходится с Минскими договоренностями. По вашему мнению, выполнимы ли вообще Минские соглашения?

— Я неоднократно говорил, что главная цель этих соглашений — ловушка для Москвы, поскольку они предполагают вывод войск с территории Донбасса. А так как Россия этого делать не собирается, то в отношении ее можно сохранять санкционный режим, не позволяя пророссийским силам в ЕС отказаться от него. Но как только Украина начинает выполнять политический блок Минских договоренностей до того, как Россия выводит свои войска с Донбасса, эти соглашения тут же превращаются в ловушку для Украины.

Напомним, политолог Игар Тышкевич считает, что идеи Леонида Кравчука относительно ОРДЛО — худший из вариантов, поскольку СЭЗ в этом регионе будет использоваться для отмывания денег и ухода от налогов, а содержать и восстанавливать Донбасс придется налогоплательщикам из других регионов Украины.

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