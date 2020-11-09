Врачам в украинской больнице приходится носить тяжело больных пациентов на руках по лестнице

В Миргородской центральной районной больнице (Полтавская область) медработникам приходится на руках переносить тяжелых пациентов с этажа на этаж — ни лифта, ни специальных носилок в медучреждении нет.

Видео из больницы опубликовало «PTV Полтавське ТБ». На условиях анонимности источник рассказал журналистам, что такое происходит часто: «Нужно быстро транспортировать больных. У нас медиков не хватает. Мы все женщины и должны на руках носить больных. Иногда, если рядом есть мужчины-врачи, то они помогают. Но одному врачу во всей спецодежде это нереально сделать».

Отмечается, что в двухэтажном здании больницы рентген-кабинет и аппарат ИВЛ располагаются на первом этаже, а инфекционное отделение — на втором. А лифта нет.

«Мы как можем, так и транспортируем, на носилках мы вообще пациентов не поднимем. Поэтому переносим, как можем. Тела носим в мешках, чтобы хотя бы немного было легче. Потому, что некому вообще транспортировать. И никто нам не может помочь», — отмечает источник и добавляет, что специальных носилок в больнице нет.

Тем временем директор Миргородской центральной районной больницы Ярослав Будный утверждает, что специальные мягкие носилки, которые легко смогут использовать шесть сотрудников, уже заказаны: «Другого решения пока нет, мы используем те здания, которые можем. Мы не знаем, что делать дальше, ведь количество больных не уменьшается».

А заместитель председателя Миргородской районной государственной администрации Виталий Хоменко утверждает, что местные власти рассмотрят вопрос оборудовании больницы специальным подъемником. Однако когда это состоится — не известно.

Ранее жительница Днепра, заболевшая коронавирусом и попавшая в больницу, рассказала, что «была в самом центре апокалипсиса».

Иллюстративное фото с Pixabay.

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