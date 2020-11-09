До ночных морозов: синоптик рассказала о погоде в Украине

До конца текущей недели погоду в Украине будет определять антициклон — осадки не ожидаются.

«В большинстве областей будет сухо, разве что какая-то морось из тумана не удержится, а дымки с туманами будут ухудшать видимость и по-своему увлажнять воздух и прикрывать от нас солнце», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

Что же касается температуры воздуха, то во вторник, 10 ноября, днем еще ожидается + 8 + 13 градусов. Однако в течение недели ожидается похолодание — до +3+7 градусов днем и морозов ночью.

«В Киеве вторник будет без дождя, с периодическими туманами, а днем даже с возможными солнечными прояснениями. Ближайшей ночью предполагается + 2 + 4 градуса, а днем в столице — около +8 градусов. В дальнейшем в Киеве температура воздуха будет постепенно снижаться», — сообщает синоптик.

Ранее народный синоптик Владимир Деркач прогнозировал, что с средины ноября погода испортится, придут средней интенсивности дожди, переходящие в снег. По его прогнозам, снижение температуры продлится несколько дней, после чего немного потеплеет.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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