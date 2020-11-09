Для украинцев старше 50 лет придумали хитрость с пенсией

В Минсоцполитики рассказали о предложении, которое может повысить привлекательность на рынке труда людей предпенсионного возраста.

Как сообщается в разъяснении министра Марины Лазебной, размещенном на сайте Минсоцполитики, речь идет об их отказе от участия в накопительной пенсионной системе. Министр уверена, что предприниматели, которым не нужно будет платить за человека обязательные соцотчисления, охотнее будут принимать на работу таких людей

«Мы предлагаем разрешить лицам старше 50 лет по собственному желанию отказываться от участия в обязательном пенсионном накоплении. С одной стороны, срок до выхода на пенсию у таких людей недостаточен для формирования значительной суммы накоплений. С другой стороны, отсутствие взносов в накопительную систему в пользу людей повысит их привлекательность на рынке труда, что будет способствовать трудоустройству граждан предпенсионного возраста», — говорится в сообщении.

Ранее в Минсоцполитики придумали, как повысить пенсии украинским женщинам, которые, в среднем, получают в полтора раза меньше, чем мужчины. Ликвидировать несправедливость специалисты предлагают за счет активного вовлечения ряда категорий женщин в накопительную пенсионную систему.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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