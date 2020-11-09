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Украина

Украинский вице-премьер оконфузился с Интернетом

13:00 9 ноября 2020
федоров михаил

Вице-премьер Михаил Федоров, отвечающий за цифровую трансформацию Украины, пережил конфуз, рассказывая о своих достижениях по интернетизации страны. Как вспоминает Федоров, он на ТВ хвастался успехами по внедрению 4G, а тем временем связь со студией стала сбоить. Из случившегося вице-премьер вынес урок: Украине нужен нормальный интернет.

«Включился в прямой эфир одного из популярных новостных каналов. Так как это было в 7 утра, видеозвонок происходил из спальни моей квартиры… Во время захватывающей и эмоциональной речи внезапно в студии начал подергиваться мой голос, отставать и прерываться картинка, проглатываться слова. Сбоил домашний вай-фай», — рассказал Федоров.

«Говорить об эффективности работы над интернетом, когда тебя едва слышно — еще то нервное дело. Стало бросать в жар… Вывода не будет», — подытожил министр.

Фото Mykhailo Fedorov/Facebook

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