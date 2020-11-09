Кернес отказался от депутатского мандата

Геннадий Кернес, победивший на местных выборах и оставшийся на посту мэра Харькова, написал заявление в теризбирком об отказе от депутатского мандата.

Как сообщает издание «NewsRoom», Кернес поступил согласно положениям украинского законодательства — избранный мэром не может быть одновременно зарегистрирован и как депутат местного совета.

Его место в горсовете должен занять человек, следующий за ним в партийном списке. Таким образом, в горсовет проходит 38-летняя Илона Хачатурян, в данный момент занимающая должность заместителя главы аппарата Харьковской облгосадминистрации и руководящая службой протокола.

Ранее в горсовете Харькова сообщили, что Геннадий Кернес вернется в Украину до 20 декабря — именно в этот день назначена первая сессия новоизбранного горствета.

Фото Геннадия Кернеса из соцсетей.

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