Зеленский высмеял Азарова и пожурил украинцев за буллинг

Поздравляя украинцев с Днем украинской письменности и языка, президент Владимир Зеленский выступил с откровенным признанием. Зеленский заявил, что сожалеет, что не выучил украинский язык в молодые годы. Развивая тему, президент вспомнил об экс-премьере Азарове и его диком русско-украинском суржике. Параллельно Зеленский призвал отказаться от буллинга тех, кто пока только постигает азы украинского языка.



«В школьные и университетские годы мне не повезло, не было возможности хорошо изучать родной украинский язык. Изучать так, чтобы не только понимать, но и общаться на нем. Свободно и правильно. Не напоминая при этом одного бывшего премьер-министра», — пошутил Зеленский.

Президент призвал не прибегать к агрессии в адрес тех, кто пока не выучил украинский. «Буллинг, агрессия, принуждение точно не будут способствовать его изучению… Почти у каждого из нас есть друг, товарищ или коллега, которому не повезло владеть украинским языком. Влюбите их в украинский язык!» — призывает Зеленский.

Напомним, будучи артистом «Квартала 95», Зеленский с командой немало шуток посвятили Николаю Азарову и его перлам, появившимся в ходе попыток говорить по-украински. Суржик экс-премьера получил собственное название — «азировка», а главу правительства «кварталовцы» именовали «Киля Азиров».

Фото president.gov.ua

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