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Украина

Арестович обвинил Пескова в компрометировании Путина

14:47 9 ноября 2020
Алексей Арестович

Заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова компрометируют Владимира Путина Об этом спикер украинской делегацией Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович написал в Telegram-канале ТКГ.

Арестович проанализировал комментарии Пескова по поводу реализации Минске договоренностей.

«Господин Песков отмечает, что новую встречу в нормандской формате и на высшем уровне стоит провести для подведения промежуточных итогов», — отметил Арестович.

Он считает, что таких итогов уже накопилось много.

«Системные действия Украины в этом отношении заверены послами стран-участников „Большой семерки“, представителями ООН и ОБСЕ, других международных организаций. Чего, к сожалению, нельзя сказать о российской стороне», — подчеркнул Арестович

Он акцентировал внимание на возможность срыва боевиками открытия КПВВ, запланированного на вторник, 10 ноября.

«Складывается впечатление, что Кремль не способен гарантировать выполнение договоренностей, которые подписал президент РФ В. Путин. Что низшие по рангу исполнители компрометируют главу РФ.

Проведение до конца текущего года новой встречи на высшем уровне в нормандский формате, которая подвела бы итоги попыток выполнить предварительные договоренности, достигнутые по результатам Парижского саммита в декабре 2019 года, и во время которой было бы обсуждены планы по дальнейшему их выполнению, — вот какой выход видит украинская делегация в сложившейся ситуации", — написал Арестович.

Напоминаем, проведение саммита в Нормандском формате Зеленский уже обсудил с Макроном.

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