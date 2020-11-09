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Украина

Боевики в ОРДЛО отказались возобновлять работу своих КПВВ с 10 ноября

15:53 9 ноября 2020
КПВВ «Золотое»

Представители самопровозглашенной «властей» ЛДНР не подтверждают открытие КПВВ «Счастье» и «Золотое» с 10 ноября.

При этом спикер террористической «ЛНР» Ольга Кобцева возложила ответственность в срыве открытия КПВВ на украинскую власть, которая якобы не согласовала с ними график работы КПВВ и курсирования автобусов в нейтральной зоне.

Что же касается неподконтрольных районов Донецкой области, то там «межведомственный штаб» настаивает на невозможности открытия всех КПВВ. Лишь КПВВ «Оленевка» будет работать дважды в неделю, сообщает Суспільне.

Тем не менее в Штабе Операции объединенных сил готовы с 10 ноября обеспечить пропуск граждан и транспортных средств через контрольные пункты въезда-выезда «Гнутово», «Новотроицкое», «Марьинка», «Майорское», «Станица Луганская», «Счастье» и «Золотое», ежедневно с 8.00 до 16.00.

При этом в Штабе напоминают, что при въезде на подконтрольную правительству Украины территорию обязательно проводится температурный скрининг.

Обязательным условием пропуска является также использование защитной маски (респиратора) и соблюдение социальной дистанции с учетом нанесенного разметки.

Напомним, в Киеве отказ открывать КПВВ на линии соприкосновения расценивают как неспособность Кремля гарантировать выполнение договоренностей, которые подписал президент РФ.

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