По обвинению в госизмене задержан бывший замначальника ГУ МВД в Крыму, — СМИ

На административной границе с оккупированным Крымом украинская сторона задержала бывшего заместителя начальника ГУ МВД Украины в Крыму. Об этом сообщает РБК-Украина.

По данным источников издания, задержан бывший замначальника Крымского управления МВД, полковник милиции в запасе Николай Федорян.

Он работал в структурах МВД до 2011 года. Затем с 2012 года возглавлял управление транспорта и авиации АО «Государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз». После аннексии работал на оккупантов.

Прокуратурой АР Крым Федорян подозревается в госизмене и содействии российским силовикам по делу «Хизб ут-Тахрир». По данным следствия, Федорян помогал ФСБ в организации незаконных обысков у крымских татар — он обеспечивал силовиков автомобилями. В Херсонском городском суде решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Фото: ГПС Украины

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