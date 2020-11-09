Операция по штурму тюрем в Донецке сорвана в результате предательства в руководстве Украины, — подполковник ВСУ Николов

Представителей руководства Украины обвинили в срыве операции по освобождению украинских военнопленных в одной из донецких тюрем. Как рассказал журналисту Юрию Бутусову подполковник Михаил Николов, 8 июля 2020 года возглавляемую им оперативную группу сотрудников ГУР Министерства обороны Украины задержали оперативники СБУ на Позняках в Киеве.

Николов в 2014 году пошел на фронт в составе батальона «Донбасс», участвовал в боях за Иловайск, попал в плен, а после освобождения снова воевал, до июля 2020 года являясь сотрудником подразделения Министерства обороны.

Задачей группы был штурм места содержания военнопленных в Донецке и их освобождение. Санкцию на ее деятельность дал лично президент Украины, на то время — президент Порошенко. Затем об операции проинформировали президента Зеленского, подготовка продолжалась, и никто не говорил «стоп».

«Я входил только в одну из групп, знаю, что были и другие, которые отрабатывали свои объекты. Кроме того, могу только догадываться, сколько всего людей было задействовано. Мы получали всю необходимую информацию о нашем объекте. Свежие фото и видео материалы», — рассказал Николов.

По его словам, одновременно с его задержанием в Киеве в Донецкой области штурмовали секретный базовый лагерь в Донецкой области.

«Вынужден назвать вещи своими именами — операция по освобождению пленных в ОРДЛО была сорвано руководством Украины. Многих людей тем самым лишили, на мой взгляд, всяких шансов выйти на свободу. И более того — нас, участников, задержали, нам предъявили обвинения, и мы теперь проходим по обвинениям в нарушении законов Украины. Уголовные дела возбуждены против всей группы — и это несмотря на то, что Минобороны подало в СБУ доклад о нас, подтвердило наши полномочия, выдачу нам оружия. Уголовное дело против нас открыто по статьям «терроризм» и «создание организованной преступной группы», — рассказал военный.

Он отмечает, что хотя Минобороны полностью подтвердило полномочия членов группы, СБУ по-прежнему не отказывается от выдвинутых членам группы обвинений в незаконном владении оружием, участии в преступной группировке, терроризме.

Рассказывая о случившемся с ним, Николов выразил надежду на то, что дело получит публичную оценку, а преследование людей, которые внесли свой весомый вклад в оборону Украины, будет прекращено.

Напомним, в октябре Бутусов обвинил Офис президента Зеленского в срыве операции по задержанию боевиков ЧВК «Вагнера», которую, по его данным, готовили совместно спецслужбы США, Турции и Украины.

Фото Facebook Юрия Бутусова

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