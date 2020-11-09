Зеленский заболел коронавирусом

После сообщений о вспышке коронавируса в Офисе президента и сам Владимир Зеленский получил положительный тест на COVID-19. В связи с этим глава государства самоизолировался. Об этом он написал в соцсети, отметив, что продолжит работать, невзирая на повышенную температуру.

В свою очередь в Офисе президента отметили, что заместитель главы Офиса Юлия Ковалив получила отрицательный тест и возвращается к работе.

«Руководитель Офиса Президента, его заместители и работники Офиса сдают ПЦР-тесты на постоянной основе. Юлия Ковалив, к счастью, уже получила отрицательный тест и приступает к работе в обычном режиме с соблюдением карантинных ограничений. Мы будем сообщать о состоянии Президента и работников Офиса», — говорится в сообщении.

Напомним, в начале лета коронавирсную инфекцию перенесла супруга президента Елена Зеленская и его сын Кирилл.

Фото Офиса президента Украины

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