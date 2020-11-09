Вслед за Зеленским коронавирус подтвердили у Ермака

После экстренной новости об инфицировании COVID-19 президента Украины Владимира Зеленского поступили сведения и о позитивном тесте у главы Офиса президента Андрея Ермака.

Первым об этом сообщил Telegram-ресурс Раньше всех. Ну почти.

Спустя некоторое время сам Ермак написал в Facebook, что чувствует себя нормально, и не отказывается от участия в онлайн-саммите советников лидеров стран Нормандского формата, который запланирован на эту неделю.

Отметим, что вечером 9 ноября стало известно также об инфицировании министра финансов Украины Сергея Марченко. Он официально находится на больничном.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль решил также сделать тест, несмотря на то, что чувствует себя нормально, а утром 9 ноября принял участие в публичном диктанте по украинскому языку в зале научной библиотеки имени Вернадского.

«Шмыгаль здоров и работает. Но, учитывая новости, в ближайшее время конечно сдаст тест», — заявил представитель КМ в комментарии РБК-Украина.

Напомним, ранее коронавирусом инфицировался также министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов.

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