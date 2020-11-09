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Украина

В Генштабе уничтожили документы, касавшиеся оккупации Крыма Россией, — экс-главком ВСУ Замана

19:03 9 ноября 2020
Владимир Замана

Информация о нарушении российскими самолетами и вертолетами воздушного пространства Украины в феврале — марте 2014 года и попытках ВСУ противостоять этой авиации после аннексии Крыма оказалась уничтожена. Об этом защитники бывшего начальника Генштаба — главнокомандующего ВСУ Владимира Заманы сообщили в интервью «ГОРДОН», ссылаясь на документы из Генштаба.

Так, в письме за подписью помощника командующего по правой работе — начальника юридической службы Воздушных сил ВСУ Сергея Дубровского от 6 октября сказано, что информация и документы о том, когда впервые и сколько раз в течение февраля — марта 2014 года российские самолеты и вертолеты вторгались в воздушное пространство Украины над территорией Автономной Республики Крым и Севастополя, отсутствуют «в связи с их уничтожением в соответствии с актом на уничтожение МНСИ № 1781 дсп от 22 декабря 2017 года».

Что же касается данных о попытках ВСУ уничтожить эту российскую авиацию, они были уничтожены по акту на уничтожение МНСИ № 293нт от 26 мая 2016 года.

Скрин документа

Таким образом, Замана убежден, что полученные его защитой документы свидетельствуют о том, что и.о. президента Украины в 2014 году (Александр Турчинов. — Авт.), не выполнил обязанностей, которые предписаны Конституцией.

Напомним, Владимир Замана является подозреваемым в так называемом большом крымском деле — об аннексии полуострова Россией и о факторах, этому поспособствовавших. В государственной измене обвиняются четверо бывших высокопоставленных лиц Украины, в том числе Замана, экс-президент Виктор Янукович, экс-министры обороны Украины Дмитрий Саламатин и Павел Лебедев.

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