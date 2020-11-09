Мендель подняли на смех из-за поста о заболевании Зеленского

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель попала в скандал со своим комментарием новости о заболевании своего шефа коронавирусом.

Сначала она написала «Увы … Президент чувствует себя хорошо. Мы будем сообщать о состоянии его здоровья» и только через 20 минут отредактировала запись.

В окончательной редакции информация гласит «Увы, имеем новость о положительном тесте. Тем не менее президент чувствует себя хорошо».

В своем Facebook она объяснила неловкую ситуацию.

«Друзья … и недруги, к чему этот неуместный крик в соцсетях? Многоточие — как незавершенность предложения о новости. Здравый смысл и человечность должны превзойти цинизм. В условиях, когда мы пытаемся дать вам как можно быстрее информацию, технические ошибки происходят. Рефлексия по этому поводу много говорит о самых шумных», — написала она.

В ответ пресс-секретарю президента посоветовали читать написанное перед его публикацией.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента Зеленского неоднократно попадала в скандалы — так, она называла Литву Латвией и наоборот, а затем «переименовала» и Канаду.

Фото zaxid. media/

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