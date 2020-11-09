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Украина

"Люди с ампутированной совестью": Зеленский ответил в сети тем, кто порадовался его болезни

21:09 9 ноября 2020
«Люди с ампутированной совестью»: Зеленский ответил в сети тем, кто порадовался его болезни

Президент Владимир Зеленский отреагировал на комментарии недоброжелателей в связи с его инфицированием коронавирусом, назвав их реестровыми «экспертами» и людьми с «ампутированной совестью».

«Реестровые „эксперты“ от наших политических оппонентов радуются моей болезни. Это уже за гранью человечности. Что же, на мой взгляд, это люди с ампутированной совестью, и они доказывали это неоднократно. Мне ничего о них сказать. Кроме одного: зло возвращается обязательно и во сто крат», — гласит новая запись президента в Facebook.

Он также выразил убеждение в том, что коронавирус не может быть причиной для радости, даже когда болеют оппоненты.

«Это очень коварная инфекция. Главная ее опасность в том, что негативные последствия могут проявиться со временем. Поэтому никому этого не хотел и не пожелаю. Наоборот, я лично искренне всем, в том числе политическим оппонентам, желаю только здоровья и обязательного выздоровления. Надеюсь, и для большинства украинский ковид НЕ будет поводом для злорадства. Потому что мы нормальные. Абсолютно. За исключением небольшого количества субъектов, потеряли человеческие качества», — написал Зеленский.

Напомним, ранее на смех в сети подняли сообщение пресс-секретаря Зеленского о его инфицировании.

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