Полиция Харькова завела дело в связи с исчезновением Кернеса

Полиция Харькова начала расследование в связи с исчезновением Геннадия Кернеса (напомним, 8 ноября его официально зарегистрировали избранным мэром). По информации пресс-службы силовиков, с заявлением к ним обратился руководитель одной из общественных организаций.

В заявлении, в частности, говорится, что с 61-летним мужчиной отсутствует связь и его местонахождение неизвестно.

9 ноября ноября следователь Шевченковского отдела полиции внес сведения по данному факту в Единый реестр досудебных расследований, квалифицировав по части 1 статьи 115 («Умышленное убийство») с пометкой «Без вести пропавший» Уголовного кодекса Украины.

«Сейчас информация проверяется, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении полиции.

Напомним, в горсовете Харькова утверждают, что мэр Геннадий Кернес вернется в город до 20 декабря.

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