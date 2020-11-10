К тотальному локдауну не готовы: в Минздраве объяснили, сколько продлится карантин выходного дня

Министр здравоохранения Максим Степанов, раскрывший нюансы карантина выходного дня в Украине, заявил, что длительность применения такого рода ограничений будет зависеть от того, удастся ли стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса.

Об этом министр заявил в эфире «Свобода слова» на ICTV.

При этом Степанов подчеркнул, что Украина не готова к полному локдауну.

«Если мы говорим о карантине выходного дня, в нем есть четкая логика. Мы не можем себе позволить по чисто экономическим причинам сделать такой локдаун, как наши соседи, европейские страны, на несколько недель. Мы нашли формулу, когда это будет суббота-воскресенье, когда будет максимально уменьшено количество контактов между людьми. Тогда уменьшается, разрывается цепь передачи болезни. И таким образом мы можем будем стабилизировать ситуацию «, — рассказал глава Минздрава.

По его словам, продолжительность карантина выходного дня будет зависеть от эпидемической ситуации.

«Если нам удастся стабилизировать таким образом распространение болезни и как следствие уменьшить нагрузку на медицинскую систему (или хотя бы оставить на том же уровне, как оно есть), то никто не будет его проводить дальше», — отметил Степанов.

Также глава Минздрава добавил, что в Украине нет на 100% заполненности коек ни в одной области.

«У нас напряженная ситуация в Донецкой, Сумской областях, но это не 100%… Сейчас нет ни одного региона, где были бы заполнены 100% коек, выделенных для лечения больных COVID-19», — пояснил он.

При этом из 50 тысяч коек, отведенных под лечение больных COVID-19, по состоянию на утро 9 ноября были заполнены 28 тысяч.

В то же время главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Минздрав ставит целью увеличить фонд, отведенный для лечения COVID-19, до 80 тысяч коек.

Напомним, что Украина перешла ко второму этапу борьбы с коронавируса, в частности в больницах прекращается плановая госпитализация и плановые операции. Также на ближайшем заседании правительства планируется ввести карантин выходного дня: в субботу и воскресенье будут работать только продовольственные магазины, аптеки, АЗС и СТО.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Максим Степанов объяснил, почему эпидемиологическая ситуация в Украине лучше, чем в соседней Польше, несмотря на несоблюдение населением требований медиков.

Фото: УНИАН

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