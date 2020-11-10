Вслед за президентом: еще один министр заболел COVID-19

Тест на COVID-19 министра обороны Украины Андрея Тарана оказался положительным.

Об этом передает «Укринформ» со ссылкой на Минобороны.

Отмечается, что тест сделали перед поездкой президента Украины на Донбасс.

Согласно информации оборонного ведомства, Таран перешел на режим самоизоляции и работу в дистанционном режиме. Его состояние и самочувствие сейчас являются удовлетворительными. Соответствующие изменения претерпел и ранее запланированный рабочий график министра обороны Украины.

В то же время президент Владимир Зеленский не намерен передавать кому бы то ни было исполнение своих обязанностей; глава государства находится под наблюдением врачей и активно принимает витамины.

Напомним, что в понедельник, 9 ноября, работников ОП массово протестовали на коронавирус. И уже под вечер стало известно о положительном тесте и у руководителя Офиса Андрея Ермака. Также ранее днем сообщалось об инфицировании министра финансов Сергея Марченко.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в начале ноября коронавирусом заразился министр экологии Украины Роман Абрамовский. «Получил положительные результаты ПЦР-теста на COVID-19. Сейчас нахожусь на самоизоляции и лечусь дома. Самочувствие удовлетворительное», — написал он в соцсвети.

Фото: pravda.com.ua

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