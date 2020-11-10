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Украина

Степанов ошибся с антирекордом по коронавирусу

9:51 10 ноября 2020
степанов

Минздрав ошибся в своих ежедневных сводках о зараженных коронавирусом. Около 8.00 на странице министра Максима Степанова в соцсетях появилась информация об очередном антирекорде — 10 842 заболевших за сутки. Позже было объявлено, что случился «технический сбой», и данные будут исправлены.

В откорректированной сводке об антирекордах речь не идет, хотя заболевших по-прежнему много. «10 179 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 10 ноября. Из них детей — 410, медработников — 445», — говорится в документе.

Напомним, самый большой с начала эпидемии прирост заболевших зафиксирован 7 ноября — 10 746 новых случаев за сутки. «ФАКТЫ» ежедневно приводят статистику по каждой из областей.

Фото Максим Степанов/Facebook

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