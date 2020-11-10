Кернес снят с розыска

После того, как к правоохранителям Харькова обратился руководитель общественной организации, заявивший о пропаже избранного мэром Геннадия Кернеса, полиция объявила его в розыск, однако вскоре и сняла с розыска.

Об этом сообщил директор департамента по вопросам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко. «Почему снес вчерашний пост? По нескольким причинам. Во-первых, полиция уже никого не ищет. Во-вторых, тем, что правохранители сначала объявили Кернеса в розыск, а через час уже сняли, они на мой вопрос, заданный в удаленном посте, ответили», — пишет он на своей страничке в соцсетях.

Напомним, что переизбранный харьковским городским головой Геннадий Кернес написал заявление об отказе от депутатского мандата. В мэрии надеются, что Кернес вернется в Украину до 20 декабря — до даты проведения первой сессии городского совета после местных выборов.

Фото Геннадия Кернеса из соцсетей.

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