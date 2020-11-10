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Украина

Появились новости о самочувствии Зеленского

10:55 10 ноября 2020
зеленский

Президент Владимир Зеленский, у которого подтвердилось заражение коронавирусом, лечится дома под наблюдением врачей и пребывает в изолированном помещении. Об этом сообщила пресс-секретарь Юлия Мендель в комментарии Укринформу.

Мендель уточнила, что самочувствие Зеленского хорошее, а из симптомов COVID-19 присутствует только невысокая температура.

В связи с болезнью супруга Елена Зеленская, которая коронавирусом переболела летом текущего года, также ушла на самоизоляцию. Пока первая леди принимает участие лишь в онлайн-мероприятиях. Так, утром 10 ноября Зеленская стала спикером онлайн-встречи «Международный форум культурной дипломатии».

«С президентом все окей, он чувствует себя хорошо, он самоизолировался и работает из дому», — рассказала участникам форума Елена Зеленская.

Напомним, накануне было заявлено, что СOVID-19 подтвердился у главы президентского Офиса Андрея Ермака и у министра обороны Андрея Тарана.

Фото president.gov.ua

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