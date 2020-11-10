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Украина

Скандал в «Слуге народа» разыгрался вокруг «минирования» больницы

14:10 10 ноября 2020
Гео Лерос

Народный депутат Гео Лерос обнародовал видео, в котором демонстрирует якобы постановление суда с утверждением, что «минирование» Александровской больницы Киева произвели с телефона Руслана Гончарова — помощника нардепа «Слуги народа» Николая Тищенко.

По данным Лероса, вечером 8 апреля Тищенко со своими друзьями сообщили о «минировании» кардиологического отделения Александровской больницы с мобильного телефона Руслана Гончарова. Лерос утверждает, что в «минировании» участвовал и Дмитрий Богдан — тоже помощник Тищенко.

По словам Лероса, в штабе «Слуги народа» знают об инциденте и в связи с этим убрали Гончарова из списка кандидатов партии в городской совет Киева.

Депутат также утверждает, что видео, на котором нардеп Александр Юрченко жалуется на нападение Лероса, снял Тищенко.

При этом Николай Тищенко уже отреагировал на обвинения Гео Лероса в своем Telegram-канале: «Запомни, за каждый твой фейк придется отвечать по закону» — написал он.

Ранее заявление в Офис генпрокурора на Гео Лероса уже написал один из нардепов.

Фото: скриншот видео

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