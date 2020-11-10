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Украина

До -2 мороза: какой будет погода в Украине

14:54 10 ноября 2020
Заморозки

До конца текущей недели в Украине не ожидается ни дождей, ни снега, а температура воздуха продолжит снижаться.

«Если бы синоптическая ситуация указывала на вероятность осадков, то снег мог бы быть — ведь идет похолодание. В ночные часы температура воздуха будет колебаться от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла, а 11 ноября днем ​​будет не выше +3 + 9 градусов», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

Теплее на несколько градусов будет в Крыму и Закарпатье — там ожидается + 8 + 12 градусов.

В Киеве 11 ноября будет прохладным — около +5 градусов днем.

«В дальнейшем похолодание укрепится, антициклональний характер погоды удержится, будет без осадков, с периодическими туманами», — предупреждает синоптик.

Ранее Наталья Диденко предупреждала о снижении дневной температуры на этой неделе до +3+7 градусов днем и морозов ночью.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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