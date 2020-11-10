В Киеве заметили автоколонну азербайджанцев, празднующих "победу над Арменией"

После публикации текста трехстороннего документа, подписанного Азербайджаном, Арменией и РФ по Нагорному Карабаху, который в Баку называют фактической капитуляцией Армении, граждане Азербайджана, проживающие в Украине, устроили в Киеве автопробег.

Колонна машины с государственными флагами Азербайджана ехала по центру украинской столицы и сигналила. В окнах некоторых машин во весь рост были видны мужчины с флагами.

Видео опубликовал dtpkievua в Telegram-канале, отметив, что так азербайджанцы отметили «капитуляцию» Армении.

Месяц назад подобную акцию уже наблюдали в Киеве. Тогда колонна машин граждан Азербайджана с государственной символикой и выстрелами промчалась по центру украинской столицы. Азербайджанцы праздновали очередную победу своей армии над армянскими вооруженными силами.

343

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter