У Авакова заявили, что уступок "евробляхерам" не будет

В МВД не собираются «идти на поводу» у владельцев автомобилей на иностранной регистрации, устраивавших протесты в правительственном квартале и требовавших принять законы о доступной растаможке «евроблях».

По словам советника главы МВД Владимира Мартыненко, ответившего на вопросы зрителей в эфире телеканала «Дом», изначально машины на иностранной регистрации в Украину пригоняли волонтеры, обеспечивающие автомобилями бойцов на передовой.

«Этой нормативной щелью воспользовались многие из тех, кто не захотел выполнять закон и растаможивать свои транспортные средства», — сказал Мартыненко и добавил, что таких людей набралось много и что они сформировали «политические и социальные группы», чтобы «выдвигать требования и получать результат».

Отметив, что за последние годы государство шло навстречу «евробляхерам», вводя льготные периоды для растаможки, а также отодвигая сроки введения штрафов за нерастаможку, он добавил, что даже в случае выполнения всех требований протестующие будут заявлять о новых желания.

«У нас в стране есть закон и его нужно выполнять. По Таможенному кодексу на растамаживания транспортного средства дается 10 дней. А эти люди уже пошли на нарушение таможенного законодательства… Сейчас действует запрет для выезда на таких машинах на дороги, однако полиция пока что на эти моменты смотрит лояльно», — отметил Мартыненко.

Тем временем председатель комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев заявил, что в Кабинете министров, в частности, в Минфине, выступили категорически против законопроектов, принятие которых требуют «евробляхеры», передает УНН. По его словам, в таком случае «госбюджет понесет потери».

«Очевидно, что здесь надо искать компромисс. Компромисс между правительством и политической силой», — заявил Гетманцев и добавил, что проблемы с владельцами авто на еврономерах тянутся годами.

«Насколько я помню, этот вопрос решался „раз и навсегда“ уже трижды. Однако, после этого активисты снова возвращались со своими новыми требованиями. Иногда кажется, что протестующим важнее процесс, чем результат. Они получают льготу или отсрочку, под эту льготу завозятся новые автомобили на еврономерах, и процесс получает новое дыхание. Не уверен, что в цивилизованном и сильном государстве мы должны принимать решения исходя не из интересов всего общества, а из интересов отдельной, пусть и хорошо организованной общественной организации», — добавил нардеп.

Напомним, что Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады отклонил все восемь проектов законов, в том числе и тот, на котором настаивали «евробляхеры».

Иллюстративное фото со странички МВД Украины в соцсетях.

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