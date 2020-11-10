Заболевший Зеленский поручил запустить в Украине программу "Здоровая нация"

Президент Украины Владимир Зеленский, у которого был подтвержден коронавирус, на селекторном совещании заявил о необходимости разработки программы «Здоровая нация».

Как сообщают в Офисе президента, программа, инициированная Зеленским, «будет содержать практические рекомендации гражданам по укреплению здоровья, профилактике заболеваний и преодолению их последствий».

«Когда человек заболеет COVID-19, врачи ему прописывают профилактические лекарства различного характера. Мы говорим сейчас о том состоянии больного, когда речь не идет об обязательном лечении в больнице и применении антибиотиков. То есть в большинстве случаев COVID-19 нужна самоизоляция и профилактические лекарства, которые поддерживают нормальное состояние здоровья человека», — сказал Зеленский, принимающий участие в совещании дистанционно, и добавил, что люди должны заранее знать, как «укрепить свой организм», в том числе и витаминами.

Присоединился к участникам совещания и руководитель Офиса президента Андрей Ермак, также заболевший COVID-19. Он, в частности, предложил привлечь к программе спортсменов, которые перенесли коронавирусную болезнь, чтобы те рассказали о своем опыте преодоления заболевания.

Кстати, Зеленский, отправившийся на самоизоляцию, выходит на связь посредством специального защищенного терминала. По словам «слуги народа» Давида Арахамии, в кабинете президента на Банковой собираются участники совещания, а он общается с ними онлайн, передает «НВ».

Что же касается состояния здоровья президента, то из симптомов коронавирусной инфекции у него присутствует лишь небольшая температура. Он лечится дома под наблюдением врачей и пребывает в изолированном помещении.

Фото с сайта президента Украины.

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