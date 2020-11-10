28.09 / 28.34 33.04 / 33.47
Киев: +7
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Юрий Луценко объявил о личной победе над коронавирусом

16:54 10 ноября 2020
Юрий Луценко

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, ранее рассказавший о том, как он боролся с онкологическим заболеванием, вышел из больницы, куда попал с коронавирусной инфекцией.

«Вчера выписался из больницы. Борьба с ковидом выиграна. Спасибо врачам, родным, друзьям… И все же, этот пост не об оптимизме. Я о полном провале противодействия пандемии в Украине», — пишет Луценко на своей страничке в соцсетях.

Напомним, что накануне стало известно о коронавирусной инфекции сразу у троих высших государственных лиц. Так, коронавирусную инфекцию подхватил президент Владимир Зеленский, министр обороны Украины Андрей Таран, а также глава Офиса президента Андрей Ермак. За день до этого COVID-19 подтвердили у министра финансов Сергея Марченко.

Фото Юрия Луценко из соцсетей.

220

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Пенсия в Украине

Перерасчет пенсий в декабре: на сколько увеличится надбавка за стаж

Геннадий Кернес

Кернес отказался от депутатского мандата

«кладбище поездов» в Иловайске

Витрина "русского мира": дончан шокировало "кладбище поездов" в Иловайске

Мишина Ксения

После очередного эфира «Танців з зірками» на Ксению Мишину обрушилась волна критики: звезда ответила

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер