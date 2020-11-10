Юрий Луценко объявил о личной победе над коронавирусом

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, ранее рассказавший о том, как он боролся с онкологическим заболеванием, вышел из больницы, куда попал с коронавирусной инфекцией.

«Вчера выписался из больницы. Борьба с ковидом выиграна. Спасибо врачам, родным, друзьям… И все же, этот пост не об оптимизме. Я о полном провале противодействия пандемии в Украине», — пишет Луценко на своей страничке в соцсетях.

Напомним, что накануне стало известно о коронавирусной инфекции сразу у троих высших государственных лиц. Так, коронавирусную инфекцию подхватил президент Владимир Зеленский, министр обороны Украины Андрей Таран, а также глава Офиса президента Андрей Ермак. За день до этого COVID-19 подтвердили у министра финансов Сергея Марченко.

Фото Юрия Луценко из соцсетей.

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